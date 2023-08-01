الدفاع الروسية: تدمير زوارق أوكرانية حاولت استهداف سفن مدنية روسية في البحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 3 زوارق بحرية أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور في البحر الأسود، كما قضت على مئات الجنود ودمرت معدات عسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية أمس.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن نظام كييف نفذ الليلة الماضية محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة شبه مغمورة، على سفن نقل مدنية روسية كانت في طريقها إلى مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن سفن البحرية الروسية التي رافقت سفن النقل، اكتشفت الزوارق المعادية في الوقت المناسب ودمرتها جميعاً.

وحول حصيلة القتال خلال اليوم الماضي أفادت الوزارة:

في محور دونيتسك….

صدت القوات الروسية 8 هجمات وقضت على نحو 345 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية.

في محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه….

تم صد هجومين والقضاء على أكثر من 220 جندياً أوكرانياً، وتدمير مستودع ذخيرة.

في محور كوبيانسك…..

تم القضاء على نحو 120 جندياً أوكرانياً ومواصلة تقدم فصائل هجومية روسية في منطقة بلدة كوزيموفكا، وتدمير مستودع ذخيرة في خاركوف.

في محور كراسني ليمان…

تم صد 3 هجمات لقوات كييف والقضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على أكثر من 75 جندياً أوكرانياً.

في محور خيرسون….

تم القضاء على ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً وإصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة، وضرب نظام رادار مضاد للبطاريات في خاركوف، إضافة إلى اعتراض 16 صاروخاً من نوع هيمارس وتدمير 21 طائرة دون طيار.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 458 طائرة حربية و245 مروحية و5402 من الطائرات دون طيار و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و11067 دبابة ومدرعة أخرى و1141 راجمة صواريخ و5699 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12003 مركبات عسكرية خاصة.

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