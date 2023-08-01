جمال الطبيعة في مشتى الحلو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا الدارسون في مصر: سيبقى جيشنا العربي السوري أيقونة الانتصار ومصدر الفخر
2023-08-01
توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري محور مباحثات لجنة متابعة الوثائق والتفاهمات بين إيران وسورية
2023-07-31
سياسيون وكتاب مصريون: ضرورة رفع الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب عن الشعب السوري
2023-07-31
المقداد: العلاقات السورية الإيرانية مستمرة بتحقيق إنجازات لمصلحة البلدين… عبد اللهيان: سنواصل دعم سورية في الدفاع عن استقلالها وسيادتها
2023-07-31
بروتوكول تعاون بين سورية والتشيك في مجال مياه الشرب
2023-07-30
المشاركون بأعمال المؤتمر القومي العربي بدورته 32 يطالبون بكسر الحصار على سورية
2023-07-30
المقداد في زيارة رسمية إلى إيران لبحث آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية
2023-07-30
محليات
المركز الوطني للزلازل: رصد 5 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-08-01
السويداء.. مبادرة لنقل مياه الشرب لمنازل المواطنين مجاناً بقرية ريمة اللحف
2023-08-01
بمناسبة عيد الجيش.. مقاتلو البحرية يجددون العهد للذود عن الوطن وتطهيره من الإرهاب
2023-08-01
أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.. مصنع الرجولة ومنهلٌ للعلم
2023-08-01
أجواء حارة وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2023-08-01
في الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيسه.. الجيش العربي السوري سياج الوطن وحصنه المنيع
2023-07-31
تحسين واقع مياه الشرب في السويداء محور مناقشات الموارد المائية والمالية
2023-07-31
رياضة
النيجيري أوسيمين يتصدر أغلى عشرة لاعبين في الدوري الإيطالي
2023-08-01
الإسباني راموس يتأهل لدور ثمن نهائي بطولة كيتزبل للتنس
2023-08-01
بطولة سيد الكون الدولية لبناء الأجسام تنطلق الجمعة القادم في سورية
2023-07-31
غودين مدافع أوروغواي يعتزل كرة القدم
2023-07-31
البولندية شفيونتيك تحرز لقب بطولة وارسو للتنس
2023-07-30
فيرستابن يحسم جائزة بلجيكا ويقترب من لقب فورمولا 1
2023-07-30
الألماني زفيريف يحرز لقب بطولة هامبورغ للتنس
2023-07-30
اقتصاد
الاقتصاد التشيكي يتراجع 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري
2023-08-01
تراجع أسعار النفط
2023-08-01
روسيا.. بدء التداول بالروبل الرقمي
2023-08-01
تراجع أسعار الذهب
2023-08-01
روسيا تخفض صادراتها النفطية للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يومياً
2023-08-01
توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري محور مباحثات لجنة متابعة الوثائق والتفاهمات بين إيران وسورية
2023-07-31
بورصة وول ستريت تستهل تعاملاتها بارتفاع طفيف
2023-07-31
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد في كلمة لرجال قواتنا المسلحة بعيد الجيش: أنتم حملة الأمانة وحماة الحاضر والمستقبل
أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.. مصنع الرجولة ومنهلٌ للعلم
توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري محور مباحثات لجنة متابعة الوثائق والتفاهمات بين إيران وسورية
فرق مشروع جريح الوطن ترصد احتياجات الجرحى في المناطق المتضررة من الحرائق
المقداد: العلاقات السورية الإيرانية مستمرة بتحقيق إنجازات لمصلحة البلدين… عبد اللهيان: سنواصل دعم سورية في الدفاع عن استقلالها وسيادتها
لقاء حواري في محافظة ريف دمشق حول أداء المجالس المحلية وسبل الارتقاء بعملها
مجلس الشعب: الجيش العربي السوري الركن الأساسي في الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه واستقراره
إصابات في صفوف الإرهابيين جراء اقتتال بينهم في رأس العين بريف الحسكة
جيش التحرير الفلسطيني: تأسيس الجيش العربي السوري كان تأسيساً لسورية الحديثة
وزير التربية يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الخط العربي في حماة
جمال الطبيعة في مشتى الحلو
2023-08-01
جمال الطبيعة في مشتى الحلو
2023-08-01
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