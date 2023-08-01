إحصائيات: الولايات المتحدة تقترب من تجاوز الرقم القياسي المسجل لعمليات إطلاق النار الجماعية

واشنطن-سانا

أظهرت إحصائيات نشرها موقع “أرشيف العنف المسلح” أن الولايات المتحدة تتجه لتجاوز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في عام واحد، والذي تم تحديده في عام 2021 بإجمالي 690 حادثة.

وحسب الموقع، حتى الآن شهدت الولايات المتحدة هذا العام ما معدله عمليتي إطلاق نار جماعي كل يوم، بإجمالي 419 حالة، وفي الوقت نفسه من عام 2021 كان قد سجل 401 عملية إطلاق نار جماعي، بمتوسط يومي يبلغ 1.9 عملية.

ووفقا لبيانات الموقع، لقي أكثر من 25000 شخص مصرعهم بسبب العنف المسلح هذا العام، ولا يزال هناك 153 يوماً في عام 2023 بمتوسط يبلغ 118 حالة وفاة يوميا، ومن بين تلك الوفيات اليومية كان هناك ما يقرب من طفل واحد يتراوح عمره بين سنة و11 عاماً وأكثر من أربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

كما أصيب أكثر من 22000 شخص بطلقات نارية هذا العام، من بينهم أكثر من 400 طفل و2400 مراهق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency