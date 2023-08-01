السويداء.. مبادرة لنقل مياه الشرب لمنازل المواطنين مجاناً بقرية ريمة اللحف

السويداء-سانا

بدأ مجلس بلدية ريمة اللحف بالسويداء بالتعاون مع أصحاب الآبار الخاصة بمبادرة لنقل مياه الشرب لمنازل المواطنين مجاناً.

وذكر رئيس مجلس بلدية ريمة اللحف أسامة حكيمة أبو فخر في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المبادرة تغطية النقص الحاصل في تأمين مياه الشرب عبر الشبكة لمنازل المواطنين، جراء خروج بئرين عن الخدمة لأسباب فنية وتعطل غواطس، مشيراً إلى أن البئر الثالثة التي تعمل لا تغطي أكثر من 5 بالمئة من احتياج القرية.

وبين أبو فخر أنه تم توفير آلية من قبل المجلس للقيام بتعبئة المياه وإيصالها لمنازل المواطنين، حسب الاحتياج والطلبات المقدمة للمجلس، منوها بتعاون أصحاب الآبار لإنجاح هذه المبادرة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency