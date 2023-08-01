افتتاح مهرجان المونودراما المسرحي في حماة بعرض “الجزماوي” لزيناتي قدسية

حماة-سانا

افتتحت على مسرح دار الثقافة بمدينة حماة مساء اليوم فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي بالتعاون بين مديرية المسارح والموسيقا ومديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة من خلال عرض جديد للفنان زيناتي قدسية حمل عنوان “الجزماوي”.

العرض الذي تدور قصته حول القضية الفلسطينية ألّفه وأخرجه الفنان قدسية الذي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن عرض “الجزماوي” رمز يتناول مراحل النضال الفلسطيني وصولاً للحفاظ على القضية من خلال الأبطال والرموز.

وأكد مدير الثقافة بحماة سامي طه أن عرض “الجزماوي” يكاد يكون مكتملاً من جميع الجوانب بما فيها إبداع الممثل مشيراً إلى تفاعل جمهور المهرجان وامتلاء المسرح الأمر الذي يعكس دور المهرجانات في تفعيل الحراك الثقافي.

ولفت طه إلى صعوبة فن المونودراما بسبب وجود ممثل واحد يقوم بأداء كل الشخصيات في النص ما يبرز إبداع الممثل وقوته، وهو شيء متعب وممتع في آن معاً.

ويقدم مساء غد ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المونودراما المسرحي عرض “القرار” تأليف أحمد خنسة وإخراج مهند زيداني وذلك على خشبة المركز الثقافي بحماة.

سهاد حسن

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