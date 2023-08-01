تحسين واقع مياه الشرب في السويداء محور مناقشات الموارد المائية والمالية

دمشق-سانا

واقع مياه الشرب في محافظة السويداء والاحتياجات التمويلية اللازمة لتحسينه والصعوبات التي تواجه أعمال إصلاح وصيانة الآبار في المحافظة وواقع مجموعات التوليد كانت محور مناقشات وزيري المالية الدكتور كنان ياغي والموارد المائية الدكتور تمام رعد.

الوزير رعد قدم خلال الاجتماع الذي ضم المعنيين في الوزارتين شرحاً مفصلاً حول واقع الآبار في المحافظة، وأكّد أهمية إجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة لتحسين جودة وكمية مياه الشرب فيها.

من جهته أكد الوزير ياغي أن توفير التمويل اللازم لتحسين واقع مياه الشرب هو من أولويات عمل الوزارة.

واتفق الجانبان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحسين واقع مياه الشرب في المحافظة بشكل جذري وضمن خطة عمل واضحة.

يارا شاهين

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