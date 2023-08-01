روغوف: الجيش الروسي أحبط خطط قوات نظام كييف لعبور نهر دنيبر

موسكو-سانا

أكد رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف إحباط خطط قوات نظام كييف لعبور نهر دنيبر بعد توجيه الجيش الروسي ضربات استباقية لهم.

ونقلت روسيا اليوم عن روغوف قوله في تصريح: “نفذ الجيش الروسي ضربات استباقية على منشآت عسكرية للقوات الأوكرانية في نيكوبول ومارغانيتس، وبددت روسيا ضرباتها الدقيقة خطط العدو لعبور نهر دنيبر” مشيراً إلى أن العدو يحشد القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف روغوف: إن القوات الأوكرانية خططت من هناك لشن عملية للسيطرة على نهر دنيبر على طول خزان كاخوفكا الذي جف نتيجة تدمير محطة الطاقة الكهرومائية في منطقة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه النووية.

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