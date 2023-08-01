توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري محور مباحثات لجنة متابعة الوثائق والتفاهمات بين إيران وسورية

طهران-سانا

بحث وفدا سورية وإيران برئاسة الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية المشتركة ومهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران اليوم تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمخضت عنها زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق، وآليات توسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتم استعراض الإجراءات المتخذة وتلك التي سيتم اتخاذها لوضع ما تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ العملي.

وقال الوزير الخليل في مؤتمر صحفي مشترك مع بذرباش بعد جلسة افتتاح أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت بحضور وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب والسفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين اكبري: إن الزيارة تهدف لمتابعة الاتفاقات والتفاهمات بين سورية وإيران وتحقيق التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع مصالح البلدين كما تأتي في إطار العمل على تسريع إجراءات التنفيذ والمتابعة والاتفاق على مجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأولوية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ خطوات كثيرة في مجال التعاون المصرفي والسياحة والنقل والتجارة الحرة.

وأوضح الوزير الخليل أنه تم إنشاء خطوط ترانزيت برية وبحرية بين البلدين عبر العراق بما يسهم في تخفيض فترة وتكاليف نقل البضائع، كما تمت زيادة عدد السفن البحرية بين البلدين بهدف تنشيط الحركة التجارية حيث يستغرق وصول البضائع إلى سورية 15 يوماً على الأقل لذا يجب إزالة العوائق في هذه المسارات.

وأشار إلى أنه تم أمس واليوم عقد عدة اجتماعات بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين تم خلالها استعراض وتحليل جميع أوجه هذا التعاون وسبل تطويره، كما تم بحث أبرز نقاط المحادثات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماعات ولا سيما في مجالات التعاون المصرفي والتجاري والمالي والجمركي والطاقوي والسياحة والصناعة والنقل.

من جانبه أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عن التوصل لاتفاق مع سورية على إلغاء التعرفة الجمركية بشأن الصادرات والواردات بين البلدين بما يمكّن التجار من تصدير واستيراد البضائع دون دفع أي رسوم للجمارك مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة الوثائق والتفاهمات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية لافتاً إلى السرعة العالية بتنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسورية وإلى اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال التأمين وتأسيس البنك المشترك وشركة التأمين المشتركة.

كما لفت وزير الطرق الإيراني إلى التسهيلات التي تم تقديمها لزيادة عدد السياح الإيرانيين الراغبين بزيارة سورية وقال: “تم التوصل إلى تفاهمات مهمة لتطوير التعاون البري والبحري والجوي” معتبراً أن نجاح أنشطة شركات صناعة السيارات الإيرانية يعتمد على الامتثال لمعايير البلاد بما في ذلك النقاط التي أثيرت في محادثات اليوم.

وأوضح بذرباش أنه تم تصفير التعرفة التجارية على جميع السلع المتفق عليها بين إيران وسورية، ويمكن للتجار تصدير واستيراد البضائع دون دفع هذه التعرفة في الجمارك.

وأشار وزير الطرق الإيراني إلى تسهيل وجود السياح الإيرانيين في سورية وإمكانية زيادة عدد السياح الإيرانيين إلى سورية كل عام إلى أكثر من 50 ألف سائح كاشفاً عن إبرام اتفاقات إيجابية في مجال النقل بين الجانبين حيث تقرر تعزيز البنية التحتية للموانئ في إيران وسورية، وكذلك تقرر تعزيز مسار الترانزيت بين إيران والعراق وسورية بسرعة حيث تم وضع الضوابط في هذا المجال.

ولفت إلى أن إنشاء مسار بحري على نطاق أوسع يتطلب تطوير البنية التحتية في الجانب السوري مشيراً إلى أنه استمراراً للاجتماعات سيتم بحث تطوير حقول النفط السورية من قبل الخبراء الإيرانيين بحضور وزير النفط الإيراني.

ويضم الوفد السوري إلى جانب وزير الاقتصاد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة ورانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والمهندس علي هيفا مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهالة عماد مدير التعاون مع آسيا لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمهندس محمد سعيد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات.

وكانت عقدت جلسة مباحثات موسعة تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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