أمسية موسيقية غنائية لفرقة معهد محمود العجان ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بأغان طربية ومقطوعات موسيقية شرقية أظهرت مواهب الطلاب ومقدراتهم العالية، احتفت فرقة معهد محمود العجان للموسيقى “بيوم الطفل العالمي 21” على مسرح دار الاسد للثقافة باللاذقية.

الأمسية الغنائية التي قدمها طلاب وأساتذة المعهد حملت عنوان “قلوب صغيرة لوطن كبير” وجاءت بالتعاون بين مديرية ثقافة اللاذقية والمعهد ضمن الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الطفل في المحافظات كافة.

افتتحت الأمسية بمقطوعة موسيقية “سماعي بيات” لتنتقل بعدها إلى الغناء والطرب من خلال مجموعة من روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم” برضاك” و”الحب كله” وأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب “كل ده كان ليه” و”مضناك جفاه مرقده” لتختتم بأغنية “عيون القلب” لنجاة الصغيرة.

قائد الفرقة والاستاذ في معهد العجان مجد يونس رأى في تصريح لمراسلة سانا أن الاحتفالية فرصة للإضاءة على مواهب الاطفال السوريين الذين ولدوا وكبروا في ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والتي جعلتهم أكثر إصراراً على الإبداع وإظهار جوهر الإنسان السوري وتفرده.

وبين يونس أن الأمسية جاءت كاحتفاء “بالحب والتراث والموسيقا الاصيلة” التي نحرص على تعليمها لطلابنا.

من جهته اعتبر مدير ثقافة اللاذقية مجد صارم أن الأمسية التي تأتي ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي، جاءت لإظهار مقدرات الطفل السوري، وقدرته على الإبداع من خلال مجموعة من طلاب معهد محمود العجان الذين يمثلون أنموذجاً من أطفال سورية المبدعين، الذين ولدوا وكبروا وأبدعوا بالرغم من ظروف الحرب القاسية.

وأكد صارم أن تبني وصقل هذه المواهب هي مسؤولية إدارية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية التي تلتزم بمتابعة شغف الاطفال ومواهبهم سواء من خلال المعاهد الموسيقية أو مراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية بما يراعي مختلف المواهب التي تشكل مستقبل بلدنا والرافعة الأساسية لنهضته.

فاطمة ناصر

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