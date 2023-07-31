اتحاد عمال درعا ينظم مسابقة الكاتب الصغير لأبناء الطبقة العاملة

درعا-سانا

نفّذ اتحاد عمال درعا اليوم مسابقة لأبناء الطبقة العاملة بعنوان الكاتب الصغير من عمر 9 إلى 13 عاماً بهدف صقل مهاراتهم وذلك بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا حيث أعلن عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتم تكريمهم وذلك بمقر الاتحاد.

وحصلت على المركز الأول قصة (يوم غريب مع دحمح) للطفلة ألما الحريري التي قالت: إنها تحلم بأن تصبح كاتبة قصة، وترفد المكتبة العربية بأعمال كبيرة، وحلت بالمركز الثاني قصة (ابحث عن وطن) للطفلة جنى حسين التي عبرت عن سعادتها بالفوز وشكرت والديها على رعايتها والاهتمام بها.

أما المركز الثالث فكان للطفل محمد معاني عن قصته (شادي والثعبان) حيث يعتبر مشاركته في المسابقة نقطة انطلاق وحافزاً مشجعاً للاستمرار في الكتابة معرباً عن أمنيته بأن يصبح كاتباً قصصياً للأطفال.

وأكدت عبير حسين رئيسة نقابة عمال الدولة والبلديات والمشرفة على المسابقة أن الهدف من إقامة هذه التظاهرة الأدبية هو إبراز المواهب لدى أبناء الطبقة العاملة والعمل على صقلها وتشجيع الأطفال على الاهتمام بلغتهم الأم في ظل عصر المعلوماتية.

وقال عباس ياسين رئيس فرع اتحاد الكتاب بدرعا: “إنه من خلال قراءة النصوص المقدمة لمست مواهب كبيرة لأطفال صغار تحتاج للاهتمام والمتابعة للوصول إلى الاحترافية الأدبية” لافتاً إلى استعداد الاتحاد لرعاية هذه المواهب بالشكل الأمثل.

الدكتور بسام بردان مدرس جامعي وعضو لجنة التحكيم اعتبر جمالية النصوص المقدمة عنصراً مهماً يبرز القدرة على مواصلة الكتابة مستقبلاً.

الكاتبة والأديبة رندا عازر عضو لجنة تحكيم لفتت إلى أن النصوص الفائزة هي مشاريع أدباء مستقبلاً يحتاج كتّابها إلى الرعاية والاهتمام والصقل الأدبي والفني، ومواصلة المطالعة باستمرار.

رضوان الراضي

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