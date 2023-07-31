مصرع أفراد طاقم مروحية أسترالية تحطمت قبالة سواحل البلاد

كانبيرا-سانا

أعلن مسؤولون أستراليون اليوم مقتل أفراد طاقم المروحية التابعة للجيش الأسترالي التي تحطمت قبالة سواحل البلاد مؤخراً دون أمل أو وجود فرصة لنجاة أفراد طاقمها الأربعة.

ونقلت أسوشييتد برس عن وزير الدفاع ريتشارد مارليس قوله: إن “مروحية الجيش الأسترالي التي تحطمت خلال مناورة متعددة الجنسيات سقطت بقوة نحو المياه، وإن جهود البحث والإنقاذ تغيرت اليوم إلى عملية انتشال الضحايا مع عدم وجود أي أمل في العثور على الطاقم المكون من 4 أفراد على قيد الحياة وعدم وجود فرص لنجاتهم”.

وتحطمت المروحية خلال تدريب مع الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرب من جزر (ويت صنداي) وإثر الحادث تم إيقاف الأسطول الأسترالي الذي يضم أكثر من 40 مروحية من طراز (ام آر اتش 90 تايبان) منذ تحطمها حيث سيتم إيقافهم حتى يحدد المحققون سبب الحادث.

بدوره قال قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال أنغوس كامبل: إنه “تم استرداد جزء من هيكل الطائرة بحلول اليوم لكن معظم المروحية بقي في قاع البحر”.

وهذه ثاني حالة تتعلق بطائرة تايبان في أستراليا منذ آذار الماضي حيث سقطت طائرة في البحر قبالة ساحل ولاية (نيو ساوث ويلز) بالقرب من القاعدة البحرية في خليج جيرفيس بيه خلال عملية تدريب وتم حينها إنقاذ الركاب وأفراد الطاقم.

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