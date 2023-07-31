الجبهة الوطنية التقدمية: الجيش العربي السوري مثال للكرامة الوطنية والعزة القومية

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية أن الدور الوطني والقومي الكبير الذي أداه الجيش العربي السوري خلال السنوات الماضية جعله هدفاً لأعداء الأمة في الداخل والخارج، وكانت الحرب غير مسبوقة على وطننا حيث كان الفضل الأول لجيشنا الباسل في التصدي لها وإسقاطها.

وجاء في بيان أصدرته القيادة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن الجبهة الوطنية التقدمية ممثلة بأحزابها كافة، وبقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تؤكد اعتزازها بالجيش العربي السوري العقائدي الذي يُعد مثالاً للكرامة الوطنية والعزة القومية، وأنه سيحقق الانتصار تلو الآخر بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، ولن يحيد عن بوصلة النضال ضد أعداء الأمة.

ونوهت القيادة بالمحطات المهمة لتاريخ جيشنا النضالية مشيرة إلى إنه مر بظروف مختلفة، فقد انخرط في مرحلة الانتداب الفرنسي مع بقية أبناء الشعب في مواجهة الاستعمار الفرنسي إلى أن تحقق الاستقلال في 17 نيسان عام 1946، وبعد أقل من سنتين شارك في معركة الأمة العربية بفلسطين المحتلة عام 1948.

وتابع البيان: إنه منذ ثورة الثامن من آذار 1963 بدأ العمل على بناء جيش عقائدي يضع نصب عينيه تحرير فلسطين.

ووجهت القيادة تحية إجلال وإكبار للقائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد والتحية لأبناء القوات المسلحة الباسلة ولأرواح الشهداء ولأهلهم الشرفاء الصامدين وللجرحى البواسل.

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