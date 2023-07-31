باتروشيف: الغرب لم يحقق مراميه من عقوباته على روسيا

موسكو-سانا

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا لم تحقق أياً من أهدافها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باتروشيف قوله في تصريح اليوم: إن روسيا تواجه إلى جانب التحديات العسكرية والإرهابية والمعلوماتية، حرباً اقتصادية يشنها الغرب، بهدف تدمير اقتصادها، وخلق مشاكل اجتماعية إضافية للسكان.

واعتبر باتروشيف أن ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل أصبحت بمثابة اختبار للاقتصاد الروسي، مشدداً في الوقت ذاته على أن قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها.

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