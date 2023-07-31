إخلاء بلدة كندية حدودية مع الولايات المتحدة جراء الحرائق

اوتاوا-سانا

أصدرت السلطات الكندية اليوم أوامر لآلاف المواطنين بإخلاء بلدة حدودية مع الولايات المتحدة، بسبب خروج حرائق غابات عن السيطرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية أقصى غرب كندا.

وذكرت شبكة سي بي سي الإخبارية الكندية أن حرائق الغابات عبرت الحدود بين البلدين، ما استدعى إصدار أوامر بإخلاء بلدة (أوسويوس) على الجانب الكندي من الحدود.

وتواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات إجلاء المقيمين في المنطقة والحد من انتشار الحرائق، خشية تهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

ويستمر حريق الغابات الذي نشب من ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة في الانتشار على بعد نحو 4 كيلومترات من أوسويوس في المناطق الداخلية الجنوبية لمقاطعة كولومبيا البريطانية، بعد أن خرج عن السيطرة، وعلى الجانب الكندي من الحدود انتشر إلى 885 هكتاراً، وعلى الجانب الأمريكي التهم الحريق أكثر من 4 آلاف هكتار، بحسب مسؤولي حرائق الغابات في واشنطن.

وتزداد المخاوف من أن تمتد الحرائق لمناطق مجاورة، كما حدث في الحرائق التي اندلعت مطلع شهر تموز الجاري والذي يعد أكثر شهور فصل الصيف حرارة على الإطلاق.

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