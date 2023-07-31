خطة لإعادة تأهيل مجفف الحبوب في شيزر بريف حماة

حماة-سانا

وضع فرع المؤسسة العامة للأعلاف في حماة خطة لإعادة تأهيل المجفف الموجود في قرية شيزر بريف المحافظة الشمالي، بهدف استخدامه في تجفيف محصول الذرة الذي تنتجه منطقة الغاب.

وأشار مدير الفرع المهندس تمام النظامي إلى أن عدداً من الفنيين من محافظة حلب والذين لهم خبرة واسعة في مجال المجففات، اطلعوا مؤخراً على واقع المجفف في شيزر لمعرفة إمكانية صيانته وإدخاله بالخدمة من جديد، نظراً للحاجة الماسة له في زيادة كميات الذرة المسوقة، مبيناً أنه في حال تأمين ما يلزم لهذا المجفف وصيانته سوف تبلغ طاقته 8 أطنان في الساعة.

من جهة ثانية لفت النظامي إلى انتهاء عمليات توزيع المقنن العلفي لمربي الأبقار والأغنام وفق الدورة العلفية التي بدأت منذ شهرين، مبيناً أن نسبة توزيع المقنن هذا العام كانت جيدة لأن السعر الذي تبيع به المؤسسة للمربين يقل عن أسعار السوق المحلية.

سالم الحسين

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