علماء يكتشفون لقاحاً جديداً قد يكون مفتاحاً لعلاج الزهايمر والوقاية منه

واشنطن-سانا

أعلن علماء في بحث أولي تم تقديمه في الجلسات العلمية لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية التابعة لجمعية القلب الأمريكية أن لقاحاً جديداً ابتكروه يستهدف بروتيناً مسبباً لمرض الزهايمر ساعد في القضاء على الخلايا السامة لدى الفئران المصابة بهذه الحالة.

ووجد العلماء في البحث الذي نشره موقع “سيتش ديلي” أنه بعد التطعيم كان لدى الفئران عدد أقل من لويحات الأميلويد والتهاب أقل في أنسجة المخ، كما أظهرت تحسناً في السلوك والوعي، موضحين أن اللقاح الجديد الذي يستهدف خلايا الدماغ الملتهبة المرتبطة بمرض الزهايمر قد يكون مفتاحاً للوقاية المحتملة أو تعديل مسار المرض.

وفي السابق، طور باحثون في كلية الطب في جامعة جونتيندو في طوكيو في اليابان لقاحاً للقضاء على الخلايا الشائخة التي تعبر عن البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة، وهو لقاح أدى إلى تحسين العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك تصلب الشرايين ومرض السكري من النوع “2” في الفئران.

وبناءً على نتائج هذه الدراسات، اختبر الباحثون هذا اللقاح على الفئران لاستهداف الخلايا المفرطة التعبير لعلاج مرض الزهايمر، معتبرين أنه إذا ثبت نجاح اللقاح في البشر، فسيكون ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تأخير تطور المرض أو حتى الوقاية منه.

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