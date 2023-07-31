ارتفاع حصيلة قتلى تفجير باجور الإرهابي في باكستان إلى 54 شخصاً

إسلام أباد-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف تجمعاً حزبياً في مدينة باجور شمال غرب باكستان أمس إلى 54 قتيلاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشرطة الباكستانية قولها اليوم: تم تحديد هوية 49 شخصاً من القتلى الـ 54، بينما يخضع 83 مصاباً في الانفجار للعلاج في مستشفيات مختلفة، من بينهم 15 في حالة حرجة، موضحة أن التحقيق الأولي يشير إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي كان وراء الهجوم الانتحاري.

من ناحية أخرى، قال ضابط شرطة المنطقة نذير خان: إنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بعد انفجار باجور.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، وإصابة العشرات أمس جراء انفجار وقع بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency