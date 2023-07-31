جلسة فنية تراثية تكريماً لذوي الإعاقة في الحسكة

الحسكة-سانا

استضافت حديقة المركز الثقافي بمدينة الحسكة جلسة فنية تراثية، تكريماً لذوي الإعاقة، وذلك في ختام الفعاليات الفنية التراثية التشاركية التي نظمتها مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية خلال الشهر الحالي.

الجلسة ضمت فقرات فنية موسيقية وغنائية من تراث الجزيرة السورية، قدمها الفنانون دارا علي وإيفان محمد وراج أل كنجو من خلال العزف على آلة العود والبزق وسط تفاعل من الحضور، إضافة إلى تقديم فقرات وأغان ترفيهية للأطفال من ذوي الإعاقة.

وأشار مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا إلى أنه بتنفيذ النشاط التراثي تكون المديرية وشركاؤها قد استكملوا برنامج الجلسات الفنية التراثية التي أقيمت هذا الشهر، حيث خصصت الجلسة الختامية لدعم ومساندة ذوي الإعاقة، إضافة لحضور أصدقاء الثقافة، وذلك في الهواء الطلق في حديقة المركز الثقافي.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف أحمد الحسين أن المبادرة تأتي لدعم وتكريم ذوي الإعاقة، وتعد من المبادرات الرائدة لإظهار الاهتمام بهم ومساندتهم وتقديم الرعاية لهم، وتعزيز ترابطهم مع باقي أفراد المجتمع، وذلك من خلال تخصيص جلسة فنية وتراثية لهم هي ختام الفعاليات التشاركية الفنية والتراثية التي أقيمت خلال الشهر الحالي مع شركاء الثقافة.

نزار حسن

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