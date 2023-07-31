دورة ترفيهية لأبناء الشهداء في طرطوس

طرطوس-سانا

تضمنت الدورة الترفيهية التي انطلقت اليوم لأبناء الشهداء في طرطوس أنشطة تربوية فنية وموسيقية وترفيهية ورياضية منوعة.

الدورة التي ينظمها فرع طلائع البعث وتستمر لمدة عشرة أيام على مرحلتين، تجسد كما ذكر رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي دور المنظمة في رعاية أبناء من ضحوا في سبيل عزة ووحدة أرضنا وبلدنا، مؤكداً أن أبناء الشهداء هم أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نحمل هذه الأمانة بمنتهى المسؤولية، وأن نقدم لهم كل الاهتمام.

ويشارك في المرحلة الأولى من الدورة 96 طالباً وطالبة من الصف السادس من أبناء الشهداء بمنطقتي طرطوس الأولى والثانية، والمدينتين الأولى والثانية مع مدينة بانياس، وفقا لأمين فرع الطلائع بطرطوس عيسى عويجان، الذي بين في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الدورة تنفيذ لخطة عمل بإقامة دورات وأنشطة ترفيهية واجتماعية، بإشراف كوادر مختصة للطلاب وأبناء الشهداء بهدف تكريس روح الألفة والمحبة والتعارف بينهم وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني.

ووصفت المشاركتان شهد صالح ودلع شبا الدورة بأنها فرصة للتعارف فيما بين المشاركين ولممارسة هواياتهم المفضلة، وسط جو جماعي تسوده الألفة، ما يقوي جانب التعاون والعمل المشترك مع الاعتماد على النفس.

وتبدأ المرحلة الثانية من الدورة في السادس من آب المقبل وتستمر حتى العاشر منه.

فاطمة حسين

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