القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين في بغداد والأنبار

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 4 إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المديرية قولها في بيان اليوم: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في ناحية العبايجي ومنطقة المزرعة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين في أقضية الفلوجة والطارمية والمحمودية بمحافظتي بغداد والأنبار”.

وأوضح البيان أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهم.

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