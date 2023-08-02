مجموعة شبابية من القامشلي تطلق مشروعات صغيرة لدعم المهن اليدوية

القامشلي-سانا

أطلقت مجموعة من الشباب والشابات من هواة الأعمال اليدوية في القامشلي مشروعات متناهية الصغر لدعم المهن اليدوية وتطويرها، وذلك خلال معرض حمل عنوان أحلام صغيرة.

وأوضحت رئيسة مركز آيند الفنانة التشكيلية رسمية بدران علي في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض الذي أقيم في مركز آيند للتنمية والتأهيل بالقامشلي مجاناً جاء للمساهمة في نشر منتجات الشباب والتعريف بها من خلال هذه الفرصة التي يمنحها المعرض.

بدورها بينت المشرفة على المعرض أحلام صغيرة سهام الأحمد أن نجاح هذه المبادرة كان بفضل تضافر جهود مشتركة بين مجموعة يافعي أحلام صغيرة والشاب شمعون الحافظ صاحب مشروع شوكولا الذي شجع زملاءه ودعمهم ومركز آيند، إضافة لتشجيع أهالي القامشلي من الزوار الذين كان لهم دور إيجابي.

ومن المشاركين في المعرض تحدثت نجاح محمد حمود ذات الـ 15 عاماً عن حبها للأعمال اليدوية الذي جعلها تسعى لإنشاء مشروع صغير خاص بها يقوم على المزج بين أفكارها الخاصة وما تتابعه من مقاطع فيديو تعليمية على اليوتيوب، مؤكدة رغبتها في تكرار التجربة ومواصلة حلمها في العمل.

وأشارت الشابة آرجين مسعود حسن إلى مشروعها الذي يقوم على شراء بضاعة مميزة ومضمونة وإدخال تعديلات عليها بطريقة فنية فريدة، وطرحها على الجمهور كهدايا تذكارية وتحف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الشابة هالة رياض المحمد لم تستسلم لظروفها الصعبة، فقامت بتأسيس مشروعها الصغير، من خلال صناعة حقائب نسائية يدوية من الخرز، وذلك حسب طلب الزبون، حيث باعت عددا منها خلال أيام المعرض.

أصغر مشارك بالمعرض مضر سليمان ذو الـ 13 عاماً اختار صناعة الشمع بأشكال متنوعة لشغل أوقات فراغه، وذلك نتيجة لميوله للأعمال اليدوية وحبه للعمل برفقة مجموعة أحلام صغيرة.

نوف الضمن

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