موسكو-سانا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: إن زعماء أوكرانيا الحاليين هم مجموعة “أشخاص ضيقي الأفق من المهرجين المندثرين والفاسدين”.

وأكد مدفيديف على صفحته في تلغرام اليوم أن “رؤوس النظام في كييف، ينفذون كل أوامر مشغليهم في واشنطن”، لافتاً إلى أنه “طرحوا صيغة سلام غير قابلة للتطبيق، وهم يرفضون بشكل مسعور أي خيارات أخرى للتفاوض”.

وأضاف مدفيديف: إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “وقع على ورقة تمنع المفاوضات مع روسيا، وكل ذلك سيسمح لروسيا بأن تنجز أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى يتم القضاء على نظام بانديرا في كييف، وحتى يتم اجتثاث العقيدة النازية الجديدة من جذورها، والقضاء على المجرمين الذين قتلوا عدداً كبيراً من مواطنيهم من أجل الأموال المسروقة من الغرب وإشباع طموحاتهم المشوهة”.

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