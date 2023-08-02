الصين.. مقتل شخصين جراء الفيضانات في بكين

بكين-سانا

أصدرت سلطات العاصمة الصينية بكين اليوم أعلى مستوى للإنذار من خطر الفيضانات، وذلك عقب مقتل شخصين، جراء التساقط الغزير للأمطار، حيث عثر على جثتيهما في قنوات مائية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات قولها في مذكرة إنذار من المستوى الأحمر للفيضانات: إن “أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية”.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين بأن 170.9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال 40 ساعة بين مساء السبت وصباح الإثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر تموز عادة.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار “دوكسوري” الذي أوقع ما لا يقل عن 6 قتلى في الفلبين.

كما حلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وفي هذا السياق، تلزم السلطات الصينية حذراً شديداً عند تساقط أمطار غزيرة منذ العام 2011 حين أدت فيضانات كبرى في وسط البلاد إلى مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم في مدينة تشنغتشو الكبيرة.

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