صرف 247 مليار ليرة قيم محصول القمح المسوق لمراكز الحبوب وإكثار البذار بدرعا

درعا-سانا

بلغت المبالغ المالية المصروفة للفلاحين من فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا لقاء تسليم محصول القمح لمراكز الحبوب وإكثار البذار 247 مليار ليرة سورية منذ بدء عمليات التسليم.

مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في درعا عبد الله عياش ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عملية الصرف تتم بناء على قوائم تحول من مراكز الحبوب وإكثار البذار لفروع المصرف الزراعي التعاوني المنتشرة في درعا وإزرع والصنمين ونوى وخربة غزالة وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف عياش: إن عملية الصرف مستمرة بالتوازي مع تسويق الفلاحين لمحصول القمح لمركزي الحبوب في إزرع و الصنمين ومركز إكثار البذار في إزرع.

وبلغت الكميات المسوقة من محصول القمح لمراكز الحبوب وإكثار البذار حتى يوم أمس 89207 أطنان.

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