إصابات في صفوف الإرهابيين جراء اقتتال بينهم في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

شهد ريف رأس العين المحتل اقتتالاً بين التنظيمات الإرهابية التي تتبع للاحتلال التركي، استخدم فيه الإرهابيون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأدى إلى وقوع إصابات.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا: إن اقتتالاً اندلع بين إرهابيين تابعين لما يسمى فرقة “الحمزة” في قرية مختلة بريف رأس العين الغربي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي”، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت المصادر: إن الاقتتال جاء على خلفية الخلاف على عائدات التهريب الذي تمتهنه مرتزقة الاحتلال التركي من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، والذي بات أحد أهم مصادر التمويل للمجموعات الإرهابية في المنطقة.

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