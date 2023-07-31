ارتفاع عدد ضحايا إعصار دوكسوري في الفلبين إلى 25 شخصاً

مانيلا-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار دوكسوري الذي ضرب الفلبين الأسبوع الماضي إلى 25 شخصاً مع فقدان 20 آخرين.

ونقلت شينخوا عن وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية قولها اليوم: “إن إعصار دوكسوري غادر البلاد بعد تسببه بـ 20 حالة وفاة في شمال الفلبين وثلاث بالقرب من منطقة مانيلا الحضرية واثنتين وسط البلاد وفقدان 20 آخرين شمال البلاد، فيما لا تزال مناطق كثيرة مغمورة بالماء مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى بعد أن أكمل الإعصار طريقه بعيداً عن البلاد”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 13 شخصاً، جراء الإعصار الذي تسبب أيضاً بانقطاع الكهرباء عن معظم المناطق المتضررة، في حين ألغيت عشرات الرحلات الجوية وعلقت الرحلات البحرية تاركة آلاف العالقين.

وأثر إعصار دوكسوري على قرابة 2.4 مليون شخص، حيث لا يزال أكثر من 50 ألف نازح يقيمون في ملاجئ مؤقتة، كما ألحق الإعصار أضراراً بالمنازل والمحاصيل والطرق والجسور.

وتعد الفلبين واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث على مستوى العالم، ويرجع ذلك أساساً إلى موقعها الواقع في حزام النار وحزام الأعاصير في المحيط الهادئ.

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