انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

تتجه أسعار الذهب اليوم إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.79 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1953.80 دولاراً للأوقية.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة، التي ارتفعت في المعاملات الفورية6.5 بالمئة، لكنها انخفضت0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 24.22 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين0.9 بالمئة إلى927.38 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1241.93 دولاراً للأوقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency