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مسيرة أوكرانية تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية

2023-07-31

موسكو-سانا

هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى مديرية الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشوفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم يصب أحد بأذى.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز اليوم “في الليل هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة تروبتشوفسكي بطائرة مسيرة”، مشيراً إلى أن هذه الطائرة أسقطت قذيفة على مبنى قسم شرطة المنطقة ولم تقع إصابات، واقتصرت الأضرار على السقف والنوافذ.

وتقوم القوات الأوكرانية بشكل متكرر بقصف وهجمات مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

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