SCS-NET
الشريط الإخباري

الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمي في بعض المناطق

2023-07-31

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، والجو حار نسبياً وسديمي مغبر في تلك المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، والجو صيفي حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي مغبر شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

 الإثنينالثلاثاءالأربعاء
      دمشق37 / 2039 / 2138 / 21
    القنيطرة31 / 1833 / 1932 / 19
     درعا36 / 2237 / 2236 / 21
   السويداء32 / 1934 / 2033 / 20
   حمص33 / 2335 / 2434 / 23
   حماة36 / 2537 / 2636 / 24
  الحسكة41 / 2642 / 2743 / 27
اللاذقية32 / 2732 / 2732 / 26
طرطوس33 / 2633 / 2533 / 25
حلب38 / 2240 / 2339 / 25
إدلب33 / 1934 / 2133 / 22
دير الزور43 / 2743 / 2745 / 28
الرقة42 / 2442 / 2544 /25

انظر ايضاً

طقس اليوم.. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل على الأجزاء الغربية من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved