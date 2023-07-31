الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمي في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، والجو حار نسبياً وسديمي مغبر في تلك المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، والجو صيفي حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي مغبر شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….