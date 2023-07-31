محافظة حماة تكرم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

حماة-سانا

كرمت محافظة حماة مساء اليوم 45 طالباً وطالبة من متفوقي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعه والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وجرحى الحرب الناجحين، وذلك في حديقة أم الحسن وسط مدينة حماة.

وجاء التكريم خلال حفل تخللته عروض فنية وغنائية بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وفعاليات رسمية ودينية وأهلية وطلابية.

وعبر وزير التربية في كلمة عن التقدير للنجاح والتفوق الذي حققه الطلاب، منوهاً بالدور المتكامل بين الأسرة والمدرسة والمدرسين.

وأشار الدكتور طباع إلى سعي الوزارة للاهتمام بالمتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم، وتعزيز مساهمتهم في تطوير مجتمعهم وبناء وطنهم.

وأكدت الطالبة هند خضور الحاصلة على العلامة التامة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أن من يريد التفوق عليه الثقة بالنفس وتجاوز كل الصعوبات والتحديات والابتعاد عن المفاهيم السلبية والاتكالية.

وألقت والدة الطالب محمد حسان حسن والطالبان سامي ملهم علواني ومجد الراس المتفوقان في شهادة التعليم الأساسي كلمات تحدثوا خلالها عن معاني وقيم التفوق لدى الفرد والمجتمع ودوره في بناء الأوطان والإنسان.

عبدالله الشيخ

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