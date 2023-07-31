فيرستابن يحسم جائزة بلجيكا ويقترب من لقب فورمولا 1

بروكسل-سانا

حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول لقب جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1.

ونجح فيرستابن بالتفوق على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي حل ثانياً في حين جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً.

وبذلك حقق فيرستابن فوزه الثامن على التوالي في سباقات فورمولا 1 لنسخة 2023 ليواصل هيمنته على بطولة العالم للسيارات بعد أن وسع الفارق عن زميله بيريز إلى 125 نقطة وبات على بعد فوز واحد من معادلة رقم السائق سيباستيان فيتل القياسي بالانتصار في تسعة سباقات متتالية مع فريق ريد بول في موسم 2013.

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