الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط من حقول الجزيرة إلى قواعده شمال العراق

الحسكة-سانا

واصل الاحتلال الأمريكي عمليات سرقة ونهب الثروات السورية في المناطق التي يحتلها في الجزيرة، حيث أخرجت قواته عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق رتلين يحملان النفط ومادة النخالة المسروقين إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 45 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق خرج خلال الساعات الماضية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، متجهاً إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وأضافت المصادر أن رتلاً آخر للاحتلال مؤلفاً من 50 شاحنة وبراداً محملة ومغلفة غادر بعد ساعات من مغادرة الرتل الاول عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه العراق، مبينة أن حمولة الرتل تضمنت شحنة من مادة النخالة تمت سرقتها من صوامع اليعربية.

وتتواجد قوات الاحتلال الامريكي بشكل غير شرعي في منطقة الجزيرة السورية، وتقوم بالتشارك مع ميليشيا قسد المرتبطة بها بنهب الثروات السورية والمحاصيل الاستراتيجية كالنفط والقمح والشعير وحرمان الشعب السوري منها.

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