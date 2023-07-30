الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق مبادرة لمساعدة المتضررين من الحرائق

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مبادرة للاستجابة الإنسانية لإغاثة المتضررين من الحرائق في محافظة اللاذقية.

وخلال اجتماع عمل عقد اليوم مع مدراء الشؤون في المحافظات عبر الفيديو أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن إطلاق المبادرة لإغاثة المتضررين من الحرائق، مشيراً إلى أن مخرجات الجلسات الحوارية (شمل) ركزت على دور الوزارة السريع بالاستجابة لأي حدث يقع في أي محافظة.

وطلب الوزير المنجد من المشاركين في الاجتماع وضع ملاحظاتهم ضمن مصفوفة للاستجابة خلال 48 ساعة لمساعدة المتضررين، عبر تقديم الاحتياجات الطبية والغذائية والمأوى والحماية والدعم النفسي والاجتماعي، وتقييم الاحتياجات لمرحلة ما بعد الحرائق، وتلبية الاحتياجات البيئية واحتياجات فرق الإطفاء والدفاع المدني، والعمل على تحقيق الاستجابة بالسرعة الممكنة.

وأكد الوزير المنجد أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية والأهلية، لتحقيق النتائج المرجوة بالاستجابة ومساعدة المتضررين.

مهند سليمان

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