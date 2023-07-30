وزير الدفاع يشارك في عيد الأسطول البحري الروسي ويتفقد المناطق المتضررة من الحرائق في ريف اللاذقية

طرطوس واللاذقية-سانا

بمناسبة عيد الأسطول البحري لروسيا الاتحادية شارك نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عباس في الاحتفال الذي أقيم في القاعدة البحرية الروسية بمحافظة طرطوس بحضور العماد أول أندريه سيردوكوف قائد تجميع القوات الروسية العاملة في سورية والسفير الروسي في دمشق وعدد من كبار ضباط الجيشين الصديقين.

وتضمن الاحتفال عرضاً للقطع البحرية الروسية والسورية المشاركة كما جرى استعراض بعض العتاد والأسلحة على السفن الحربية المشاركة.

وقام وزير الدفاع بجولة في إحدى السفن الروسية الصديقة اطلع خلالها على المهام التي يؤديها طاقم السفينة، واستمع إلى شرح حول تجهيزاتها من أسلحة وأجهزة وعتاد متنوع.

وبعد انتهاء الاحتفال في القاعدة الروسية توجه العماد عباس يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة لزيارة المناطق المتضررة بفعل الحرائق في ريف اللاذقية، حيث اطلع على عمل الطواقم والكوادر المعنية بإخماد الحرائق، واستمع منهم إلى طبيعة المهام التي ينفذونها، وزودهم بتوجيهاته، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والبقاء في جاهزية تامة على مدار الساعة، وتسخير الإمكانيات كافة لمساعدة الأهالي المتضررين والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما التقى العماد عباس عدداً من المقاتلين الذين يشاركون في إخماد الحرائق وأثنى على جهودهم و شجاعتهم ودورهم البارز في التصدي للحرائق ومنع انتشارها والتخفيف من آثارها ، منوهاً بدور الجيش والقوات المسلحة الفاعل والمؤثر في الحرب والكوارث وفي الميادين كافة.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم على أتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأخطار والتحديات والسهر على أمن الوطن وسلامة المواطنين وبذل أغلى التضحيات في تنفيذ مهامهم وأداء واجباتهم.