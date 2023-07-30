اندلاع حريق بغابة في تركيا إثر اشتعال سيارة

أنقرة-سانا

أدى اشتعال سيارة إلى اندلاع حريق ضخم بغابة في ولاية إزمير التركية اليوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن السلطات المحلية في الولاية قولها: “إن الرياح أدت إلى انتقال نيران مندلعة في سيارة على طريق سريع إلى الغابة المجاورة للطريق، قبل أن تمتد النيران وتنتشر بسرعة وتبدأ بالتهام المساحات الخضراء”.

وأضافت السلطات المحلية: “إن اندلاع النيران استدعى إرسال مديرية الغابات بولاية إزمير 9 طائرات و12 مروحيةً و18 سيارة إطفاء من أجل السيطرة على الحريق”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency