الهند تطلق بنجاح صاروخاً يحمل 7 أقمار صناعية

نيودلهي-سانا

أطلقت الهند اليوم بنجاح صاروخاً يحمل 7 أقمار صناعية، وتم وضعها بدقة في مداراتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة الفضاء الهندية قولها في بيان: إن الصاروخ انطلق من مركز “ساتيش داوان” الفضائي في ولاية اندرا براديش جنوب البلاد، وتم إنجاز المهمة بنجاح، حيث وضع الصاروخ الهندي من طراز “بي اس ال في سي 56” جميع الأقمار الصناعية السبعة بدقة في مداراتها المحددة مسبقاً.

ويعتبر هذا الإطلاق السابع الناجح للوكالة خلال العام الجاري، بعد مهمة استكشاف القمر في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف هبوط مركبة على سطحه.

بدوره أشاد وزير الاتحاد للفضاء والعلوم والتكنولوجيا “جيتندرا سينغ” بالمهمة، واصفا إياها بأنها معلم جديد لبرنامج الفضاء في البلاد بعد مهمة القمر السابقة.

وفي الرابع عشر من تموز الجاري أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخاً يحمل مركبة فضاء إلى المدار قبل تنفيذ هبوط مقرر في شهر آب المقبل عند القطب الجنوبي للقمر.

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