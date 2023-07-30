تمكين الشباب في ورشة عمل للشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنم ائي اليوم ورشة العمل الوطنية السنوية لبرنامج تمكين الشباب، وذلك في منتجع يعفور السياحي بريف دمشق.

وتتضمن الورشة التي تستمر 5 أيام عرضاً تقديمياً عن مشروع تمكين الشباب ومنهجية التنفيذ، وتناقش أنشطة مراكز تمكين الشباب في التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمؤشرات والأهداف، وتصميم آليات الوصول الشامل إلى الشرائح المستهدفة وتقييم الاحتياجات من المهارات.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد خلال كلمة له على أهمية دور مراكز تمكين الشباب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى ضرورة التركيز على برامج التعافي المبكر وسبل العيش والعمل التشاركي بين الحكومة والمجتمع الأهلي وقطاع الأعمال، والاستفادة من مساعدات المانحين للوصول إلى مخرجات حقيقية تنعكس بالفائدة على أرض الواقع.

من جهته أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية بالعمل إلى جانب المهارات بهدف بناء الإنسان، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البرنامج والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة بدعم الفئات الهشة بالمجتمع.

مهند سليمان

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