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طقس الغد… أجواء حارة نسبياً

2023-07-30

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل على الأجزاء الغربية من البلاد، نتيجة البقاء تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، والذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً وسديمياً مغبراً في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربيةً إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة… 

دمشق37 / 20
المنطقة الجنوبية35 / 19
المرتفعات الجبلية30 / 17
المنطقة الوسطى38 / 22
المنطقة الساحلية32 / 24
المنطقة الشمالية37 / 23
منطقة الجزيرة41 / 24
المنطقة الشرقية44 /27
منطقة البادية42 /24

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