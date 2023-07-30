139 نزيلاً من مراكز السجون بعدة محافظات ينجحون في شهادة التعليم الأساسي

دمشق-سانا

نجح 139 من نزلاء مراكز السجون في عدة محافظات بشهادة التعليم الأساسي، ويأتي ذلك ضمن العملية التأهيلية التي تنتهجها وزارة الداخلية في إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته على صفحتها في الفيسبوك أنه تقدم في مراكز السجون 171 نزيلاً، بينهم 7 نزيلات من سجن النساء بريف دمشق لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، وقد نجح منهم 139 نزيلاً، وحصل بعضهم على درجات عالية، مشيرة إلى أن نسبة النجاح بلغت 81.2 بالمئة.

وكان 159 نزيلاً نجحوا في الشهادة الثانوية في مراكز السجون بعدة محافظات.

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