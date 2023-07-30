المقداد في زيارة رسمية إلى إيران لبحث آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية

طهران-سانا

تلبية لدعوة رسمية، بدأ وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.

وكان في استقبال الوزير المقداد في مطار طهران داود كلانتري معاون مدير غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية وشاه حسيني رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الإيرانيين وسفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية.

ويرافق الوزير المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.

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