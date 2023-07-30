مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من مئة آخرين بانفجار مستودع في تايلاند

بانكوك-سانا

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من مئة آخرين في انفجار مستودع للألعاب النارية جنوب تايلاند.

وقال حاكم مقاطعة ناراثيوات سانان بونغاكسورن في مؤتمر صحفي اليوم حسب وكالة فرانس برس: “لقد تعرفنا على 10 أشخاص قتلى وعثرنا على أشلاء من جثّتين لم نتمكّن من تحديد هويّتهما بعد”.

وتعتقد الشرطة المحلية التي تحقّق في سبب الانفجار أنّ تخزين الألعاب النارية غير مسموح به في ذلك المكان.

وأفادت السلطات المحلية بأنّ الانفجار الذي وقع بعد ظهر أمس في بلدة سونغاي كولوك نتج عن عملية لحام في مبنى يتمّ تخزين الألعاب النارية فيه بشكل غير قانوني.

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