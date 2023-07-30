مصرع 8 أشخاص جراء إعصار في جمهورية ماري إل الروسية

موسكو-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون، جراء إعصار ضرب أمس مخيماً سياحياً في جمهورية ماري إل بوسط روسيا.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان وفقاً لموقع RT: “إن رجال الإنقاذ يواصلون العمل على إزالة آثار الإعصار في جمهورية ماري إل، ولا سيما في موقع المخيم السياحي قرب بحيرة يالتشيك والطرق المؤدية إليه، وقد ارتفع عدد القتلى إلى 8 والإصابات إلى 29 فيما تم نقل 16 منهم إلى المشافي”.

وأفادت السلطات في حصيلة سابقة بإصابة 24 شخصاً بينهم 6 أطفال، ومصرع 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة، وذلك بسبب سقوط أشجار على الخيام.

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