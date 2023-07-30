مصرع ستة أشخاص جراء تحطم طائرة في جبال روكي الكندية

اوتاوا-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة في جبال روكي غرب كالغاري بكندا أمس.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن الشرطة قولها: إن خمسة ركاب وطياراً واحداً كانوا على متن الطائرة التي غادرت مطار سبرينغبانك متوجهة إلى سالمون آرم في كولومبيا البريطانية، وفقدت بعد حوالي 30 دقيقة من الرحلة.

وأفادت الأنباء بأنه قد تم تحديد موقع الحطام في منطقة جبلية تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالغاري، وتم انتشال الجثث الست بنجاح.

وذكرت التقارير أنه لم يتم الكشف عن هويات الضحايا، ولم يُعرف بعد سبب الحادث.

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