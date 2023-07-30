إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في خبي شمال الصين جراء الأمطار الغزيرة

بكين-سانا

أجلت السلطات المحلية 20656 شخصاً في شيجياتشوانغ حاضرة مقاطعة خبي شمال الصين، جراء الأمطار الغزيرة التي تسبب بها إعصار دوكسوري وهو الإعصار الخامس الذي يضرب البلاد هذا العام.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات قولها: إن الأمطار الغزيرة ضربت معظم أجزاء خبي منذ الجمعة إلى صباح اليوم، وقد تجاوز منسوب هطول الأمطار في بعض محطات الأرصاد الجوية في المقاطعة 400 ملم، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة.

وقامت محافظة فوبينغ الواقعة في المنطقة النائية لجبل تايهانغ بنقل 1901 شخص ينتمون لـ 601 أسرة معرضة لخطر الفيضانات الجبلية والكوارث الجيولوجية.

ومع توقع استمرار العاصفة المطيرة قرر مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة ترقية مستوى الاستجابة لمكافحة الفيضانات وحالات الطوارئ المتعلقة بالأعاصير، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني صباح اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency