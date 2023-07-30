معسكر تدريبي لناشئي حمص بالكيك بوكسينغ

حمص-سانا

بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة بفئة الناشئين، بدأت اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ بحمص معسكراً تدريبياً في صالة بالملعب البلدي، وذلك استعداداً لبطولة الجمهورية الشهر القادم.

وفي تصريح لـ سانا لفت رئيس لجنة الحكام باتحاد الكيك بوكسينغ عمر عاتقي إلى أنه بناء على تعليمات اتحاد اللعبة في صقل مهارات اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاقات المحلية والخارجية تمت إقامة هذا المعسكر، وسيستمر لخمسة أيام بإشراف اللجنة الفنية للعبة وعدد من المدربين أصحاب الخبرة بالمحافظة، لافتاً إلى تميز لاعبي حمص بالكيك بوكسينغ واحتلالهم المراكز الأولى خلال السنوات العشر الأخيرة.

بدوره، رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ في حمص أحمد العيسى أشار إلى دور هذه المعسكرات في تطوير مهارات اللاعبين ووضعهم في أجواء البطولة وتهيئتهم نفسياً وبدنياً، وإلى أنه في نهاية المعسكر سيتم انتقاء منتخب حمص للمشاركة في بطولة الجمهورية.

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