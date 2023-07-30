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فلاحو درعا يسلمون أكثر من 89 ألف طن من القمح

2023-07-30

درعا-سانا

وصلت الكميات المسوقة من القمح لفرعي مؤستسي السورية للحبوب وإكثار البذار بدرعا حتى اليوم إلى 89207 أطنان، منها 13700 طن لفرع إكثار البذار.

مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عهد بديوي ذكر في تصريح لمراسل سانا أن الموسم في النهايات، ويتم استلام القمح من الفلاحين عبر مركزي صوامع إزرع للدوكمة، والصنمين للمعبأ بأكياس.

مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل ذكر في تصريح مماثل أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة وبكمية تتجاوز 300 طن يومياً، مبيناً أن الموسم في النهايات، ويتم صرف قيم المحصول بالسرعة المطلوبة وبمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

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