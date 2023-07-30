الصحة تطلق بعد غد الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم

دمشق-سانا

بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ولمعرفة نسب ومعدلات ارتفاع الضغط الشرياني تطلق وزارة الصحة الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم تحت شعار (من أجل كل نبضة قلب)، وذلك من الـ 1 إلى الـ 31 من آب القادم في مختلف المحافظات.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت مديرة رعاية الصحة الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أن الحملة تنفذ عبر 874 مركزاً صحياً و399 فريقاً جوالاً، ويشارك فيها أكثر من 8500 عنصر صحي، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من عمر 18 سنة وما فوق، وهدفها الأساسي تعزيز الصحة العامة من خلال تحسين المؤشرات الصحية، وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض.

بدوره مدير الأمراض السارية والمزمنة الدكتور زهير السهوي أكد ضرورة قياس ضغط الدم ومراقبته بشكل متكرر لكشف أي ارتفاع فيه، مبيناً أنه سيتم خلال الحملة إحالة من يشتبه بارتفاع الضغط لديهم إلى العيادات المختصة للمتابعة والحصول على الإشراف الطبي والعلاج المطلوب.

يذكر أن ارتفاع الضغط الشرياني هو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعاً، أي أن الدم يضخ عبر الشرايين بقوة أكبر من المعتاد وهذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية ويؤثر هذا الضغط المرتفع بعد فترة، حيث يبدأ في إتلاف الأوعية الدموية في الدماغ والقلب والكلى والعين، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية (خثرة – نزف) أو قصور القلب أو الفشل الكلوي، بينما يقلل تخفيض ضغط الدم من هذه المخاطر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency