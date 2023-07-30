تغريم مستثمر مخبز خاص في درعا بأكثر من 11 مليون ليرة

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخبز الشرايع بريف درعا، بمخالفة التوقف عن العمل دون إعلام المديرية مع وجود كمية من الدقيق التمويني لم يتم تصنيعها، بغرض التصرف بها لغير الغاية المخصصة لها.

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية أحمد كناني أوضح بتصريح لمراسل سانا اليوم، أن الكمية المضبوطة بلغت 850 كيلوغراماً من الدقيق، حيث تم تغريم المستثمر على ضوء هذه الكمية بمبلغ 11 مليوناً و934 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً تموينية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، شملت مخابز الجاعوني والعبيدات في بلدة الشجرة والعلي في الناصري بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل، وخمسة ضبوط بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية لفعاليات تجارية مختلفة (مواد غذائية وألبسة وحلويات) في درعا وجباب والمسمية وداعل وابطع.

وبين أن دوريات المديرية نظمت ثلاثة ضبوط تموينية، بمخالفة عدم وجود سجل تجاري لمحال مواد غذائية في درعا والشيخ مسكين.

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