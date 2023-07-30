علماء صينيون يطورون طريقة جديدة لإنتاج البروبيلين للحد من انبعاث الكربون

بكين-سانا

طور علماء صينيون طريقة مبتكرة لإنتاج البروبيلين، بغية المساهمة في جهود الحد من انبعاث الكربون.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم أن فريقاً بحثياً من جامعة تيانجين بالصين طور نظاماً للتفاعل يتكون من أكاسيد معدنية وفيرة لنزع الهيدروجين من البروبان “ماص للحرارة”، ويستخدم النظام بكفاءة الحرارة المتولدة من خلال الاحتراق الانتقائي للمنتج الجانبي الطارد للحرارة عوضا عن الحرارة اللازمة للتفاعل الكلي.

ويعمل البروبيلين كمادة كيميائية أساسية وسيطة لمختلف المنتجات مثل البلاستيك والإمدادات الطبية ومكونات السيارات ومواد البناء، إلا أن التكنولوجيا الحالية لنزع الهيدروجين بشكل مباشر من البروبان وتحويله إلى البروبيلين تتطلب وجود كم كبير من الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.

ومقارنة بالعمليات التقليدية يمكن للتكنولوجيا الجديدة خفض درجة حرارة التفاعل بمقدار 30 إلى 50 درجة مئوية، والتي من المتوقع أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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