بيلاروس تجدد دعوتها لإجراء مناقشة حول الأمن العالمي

نيويورك-سانا

جدد مندوب بيلاروس الدائم لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف دعم بلاده للتوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا بالطرق السلمية وعن طريق الحوار.

ونقلت قناة بيلاروس 1 التلفزيونية عن ريباكوف قوله: “إذا كان هناك اتفاق بين روسيا والغرب الجماعي فيمكن إيقاف هذه الأزمة سريعاً”، لافتاً إلى أن السلام في النتيجة هو القضية الأولى، والهدف الرئيسي الذي يرغب الجميع بتحقيقه .

وأكد ريباكوف مواصلة الدبلوماسيين البيلاروس طرح مبادرة مينسك حول الحاجة إلى إجراء مناقشة واسعة حول الأمن العالمي، لافتاً إلى عدم وجود مناقشة جوهرية حول تنظيم مثل هذا الأمر.

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